Salta Euro2020. Ma l'Olimpico non ferma i lavori

La notizia del rinvio degli Europei al 2021, con la partita inaugurale che si sarebbe dovuta giocare a Roma il prossimo giugno, è stata accolta dal Campidoglio con rassegnazione. Sarebbe stata l'occasione per la giunta Raggi per poter rilanciare l'immagine della Capitale a livello internazionale, invece tutto è rimandato al 2021. Una cosa è certa: per l'avvio della prossima stagione i lavori di ristrutturazione dello stadio Olimpico saranno completati. Se Roma e Lazio dovessero giocare già ad aprile (cosa improbabile) i lavori saranno interrotti nel giorno delle partite per poi riprendere durante la settimana. Se invece il campionato dovesse ripartire a metà maggio, i giallorossi e i biancocelesti potranno scendere in campo senza problemi. Anche in caso di ripresa della Serie A probabile che tribune e curve siano chiuse al pubblico.

Tra chi spinge per far ripartire il campionato è il presidente della Lazio Claudio Lotito che ha fatto sentire la sua voce anche al Campidoglio. Non che il Comune possa incidere sulla ripresa o meno della Serie A, ma il patron biancoceleste piace parlare chiaro.

(La Repubblica)