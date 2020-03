Rongoni: “Attenti, gli sforzi intensi allentano le difese”

Paolo Rongoni, ex preparatore atletico della Roma attualmente al Lione con Rudi Garcia, ha rilasciato un'intervista al quotidiano per parlare di come proseguire una preparazione fisica a livello professionistico durante la quarantena. Queste alcune delle sue parole:

Che programma di lavoro viene dato ai giocatori a casa?

Si cerca di limitare la caduta della performance. Se la base muscolare si può rafforzare, diverso è il discorso per l’aspetto cardiovascolare. Se l’intensità è troppo alta, il corpo si infiamma e può indebolire il sistema immnunitario.

Kolarov ha detto che giocare tante partite tra maggio e giugno non sarebbe un problema…

Si, certo. Noi a Lione non sappiamo quando possiamo ricominciare e, quando affronteremo la Juve, loro avranno già ricominciato ad allenarsi mentre noi saremo ancora bloccati. Perchè qui la pandemia è arrivata con 20 giorni di ritardo rispetto all’Italia, dove finirà prima.

(La Repubblica)