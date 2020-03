Roma, viaggi e miraggi

La Roma, in un periodo di grande incertezza, continua a preparare la sfida di domani sera al Siviglia, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il club giallorosso non ha ancora ricevuto il via libera dalla Uefa, che dovrebbe però arrivare in giornata, per poter volare fino in Spagna, dove il governo ha deciso di bloccare tutti i voli da e per l'Italia. La società ha svolto fino a tarda sera incontri attraverso la Federcalcio con l'organo di controllo del calcio europeo, provando a trovare una soluzione. Fonseca intanto, nonostante non ci sia ancora l'ufficialità, continua a preparare la sfida all'ex Monchi; previsto per oggi alle 11 il consueto allenamento per i giocatori al centro sportivo di Trigoria con conseguente partenza alle 15 da Fiumicino per la Spagna. Intanto il tecnico portoghese, intervistato dall'agenzia di stampa Efe, ha chiesto di avere il prima possibile chiarimenti dal Uefa: "C'è qualcosa di più importante del calcio ed è la salute delle persone. Non possiamo fermare la Serie A in Italia e poi giocare, ad esempio, Valencia-Atalanta".

(Il Messaggero)