Roma, tocca a Kalinic: col Cagliari sa come si fa e Fonseca lo lancia dal via

Occasione di riscatto per Nikola Kalinic che oggi contro il Cagliari cercherà la svolta di una stagione opaca. Nessun gol nelle 10 presenze messe insieme quest'anno, e i rossoblù - squadra in Italia contro cui l'ex Fiorentina ha partecipato a più gol tra assist e reti firmate, 7 - può essere l'occasione giusta per fare il primo passo.

Titolare solo in altre tre occasioni - in Coppa Italia contro Parma e Juve ed in campionato contro la Samp -, Kalinic sarà sostenuto da Mkhitaryan, Under e Kluiver, che agiranno alle sue spalle. L'impiego di Dzeko dal primo minuto non resta escluso, soprattutto se Veretout non dovesse farcela: in quel caso arretrerebbe Mkhitaryan ed il bosniaco farebbe coppia con l'attaccante arrivato in estate dall'Atletico Madrid.

