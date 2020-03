Roma su tre fronti: Euro, Serie A e solidarietà

Nicolò Zaniolo può sorridere in questo momento invece triste, segnato dall'emergenza Coronavirus. Il rinvio degli Europei al 2021 deciso ieri dall'Uefa, permette al 22 giallorosso, fermatosi il 12 gennaio scorso per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, di poter partecipare alla prima grande manifestazione internazionale della sua carriera. Intanto ieri Dzeko ha festeggiato il suo 34° compleanno in famiglia, rigorosamente a casa, come richiesto dalle autorità governative e, in un'intervista all'Athletic Uk, ha dichiarato: «Qui c’è tutto quello che puoi desiderare. Voglio fare l’ultimo passo, vincere qualcosa con la Roma».

A giugno Florenzi tornerà dal prestito al Valencia dove il 35% della squadra è risultato positivo al coronavirus mentre lui, per fortuna, è stato trovato negativo al test. Dalla Spagna l'ex capitano giallorosso ha comunque voluto fare una donazione allo Spallanzani, come ha già fatto il presidente Pallotta e Roma Cares. Inoltre martedì scorso il club ha consegnato 13.000 mascherine FFP2 a Centro di emergenza Ares 118, Policlinico Umberto I, Columbus-Gemelli, Policlinico Tor Vergata, Ospedale Sant’Andrea e Istituto Spallanzani. Sessanta flaconi di disinfettante per le mani sono andati sia all'ospedale Sant’Andrea che al Policlinico Tor Vergata. Lunedì saranno consegnate altre 12.000 mascherine FFP3 e venerdì 1.500.

(Corsera)