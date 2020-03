Roma, Schick ora è un intrigo. “Patrik vuole restare a Lipsia”

Uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato sarà di certo quello di Patrik Schick. Perché l’attaccante ceco è ancora di proprietà della Roma (contratto in scadenza nel giugno 2022), ma il suo obiettivo - neanche tanto celato - è quello di restare al Lipsia. E non è un caso che ieri abbia parlato Pavel Paska, il suo agente: «Nessun problema economico, è solo una tattica. Il Lipsia è la destinazione ideale per Patrik».

E allora ci sarà da lavorarci su, questo è evidente. Perché il Lipsia andrà a caccia di uno sconto con la Roma (il diritto di riscatto è fissato a 28 milioni, 29 in caso - assai probabile - di qualificazione alla prossima Champions League), ma poi bisognerà capire cosa vorranno fare a Trigoria.

Ecco quindi il messaggio di Schick alla Roma: abbassare il prezzo, ridurre anche le richieste rispetto a quei 28/29 milioni di euro. Perché quando si ripartirà anche il mercato sarà diverso da quello di prima, esattamente come il valore di molti giocatori in Europa.

(Gasport)