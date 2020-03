Roma, lettera all'Uefa: «Sospendete tutte le competizioni»

Lettera della Roma alla Uefa. Ieri il club giallorosso ha inviato un documento in cui invita il massimo organismo calcistico europeo ad un presa di coscienza della situazione a livello globale, non solo italiana, chiedendo quindi di procedere quanto prima con la sospensione delle competizioni europee. E, nonostante ieri si sia giocato, l'appello della Roma dovrebbe non cadere nel vuoto: nel vertice in programma il 17 marzo infatti l'Uefa - invitando i rappresentanti delle 55 federazioni, il board dell'Eca, le Leghe europee e rappresentanti FifPro (i calciatori) - si troverà da sola contro tutti.

Per quanto riguarda invece la trattativa tra Pallotta e Friedkin, il magnate texano, visto il momento che l'Italia e il mondo intero stanno affrontando, si è concesso un momento di riflessione. Qualora lo stand-by si protraesse, sarebbe Pallotta a completare autonomamente l'aumento di capitale entro giugno.

(Il Messaggero)