Roma, la Corte dei Conti: "Danno da 107 milioni per la nuova sede della Provincia". Fu realizzata dal gruppo Parnasi

REPUBBLICA.IT - Un anno di lotta agli sprechi, di danni al pubblico erario e di nuove inchieste a difesa della spesa pubblica. La relazione con cui il procuratore Andrea Lupi inaugura il 2020 della Corte dei Conti del Lazio è un corposo dossier di numeri e di storie, di condanne pesanti e di richieste di risarcimento milionarie. [...]

La più importante, a giudicare dall'importo, è quella che riguarda la nuova sede della Città Metropolitana. Per la torre realizzata dal gruppo di Luca Parnasi, lo stesso arrestato nell'inchiesta sullo stadio di Tor di Valle, la messa in mora da 263 milioni di euro per 105 tra dirigenti di banca e politici (tra cui la sindaca Virginia Raggi e il governatore Nicola Zingaretti) era scattata esattamente un anno fa.

