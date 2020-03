Roma, il problema dei prestiti

Il calcio sta facendo dei piani per il futuro, sperando che la battaglia contro il coronavirus sarà vinta presto. La Lega calcio potrebbe riprendere il 2 maggio e chiudere il 30 giugno, giorno in cui scadono i prestiti e i contratti. Andare oltre significherebbe creare un problema a molte squadre.

La Roma, ad esempio, ha in rosa Smalling (Manchester United), Mkhitaryan (Arsenal) e Zappacosta (Chelsea) in prestito, oltre a Kalinic, arrivato dall’Atletico Madrid. Il piano giallorosso era cercare un’intesa per abbassare il prezzo dei primi due, chiedere al Chelsea un altro anno di prestito per Zappacosta e restituire Kalinic, ma in questo momento di enorme incertezza è diventato molto difficile fare il prezzo di un calciatore.

C’è anche il discorso inverso, perché la Roma ha dato moltissimi giocatori in prestito: Nzonzi (al Rennes), Gonalons (Granada), Florenzi (Valencia), Olsen (Cagliari), Karsdorp (Feyenoord), Coric (Almeria) e soprattutto Schick (Lipsia). Su quest’ultimo il Lipsia ha il diritto di riscatto fissato a 29 milioni di euro che fino a poco fa sembrava un prezzo di favore. A giugno sarà ancora così? Ma, soprattutto, a giugno i club avranno finito i loro campionati? Sapranno se si sono qualificati per la Champions League?

(Corsera)