Roma, il piano per trattenere Mkhitaryan un altro anno

Da scrivere il futuro di Mkhitaryan, in prestito dall'Arsenal. Intanto la Roma sta provando a lavorare sotto traccia e tramite l'agente dell'armeno, Mino Raiola, vorrebbe arrivare al rinnovo oneroso del prestito di Mkhitaryan. Un obiettivo non semplice da raggiungere, anche se a fare la differenza potrebbe essere la volontà del giocatore. Tra gli ostacoli, però, il contratto dell'armeno che scade a giugno del 2021. La strategia di Raiola, dunque, è rinnovare il contratto con l'Arsenal, anche a cifre più basse rispetto a quelle attuali (7.5 milioni di euro all'anno) per poi riproporre ai Gunners un altro anno di prestito in giallorosso.

Bisogna, però, capire il punto di vista dell'Arsenal considerando la stima che il tecnico del club inglese, Mikel Arteta, ha da sempre per Mkhitaryan e la valutazione dell'Arsenal: 23 milioni di sterline, al cambio poco più di 25 milioni di euro. A quel prezzo, con un solo anno di contratto e a 31 anni, la Roma non ci pensa a comprarlo.

(Gasport)