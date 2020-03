Roma, i paradossi di un’emergenza

Se il campionato dovesse ripartire a maggio, per la prima volta da inizio stagione Fonseca potrebbe contare sulla rosa al completo (eccezion fatta per Zaniolo). Il tecnico recupererà Zappacosta, Diawara, Pellegrini, Pastore, Under e Perotti. Praticamente un quarto della squadra.

Per quanto riguarda il fronte societario invece: le comunicazioni tra Pallotta e Friedkin sono in stand-by da circa dieci giorni. Il blocco totale del campionato ha indotto il magnate texano n a prendere tempo, consapevole che questo empasse non può non giocare a suo favore. Il cosiddetto ‘equo valore’ assegnato alle 12 società della galassia giallorossa, è infatti sceso inevitabilmente rispetto a dicembre. Così Pallotta sembra pronto sia a completare l’aumento di capitale che, eventualmente, a continuare aspettando tempi migliori per la cessione.

(Il Messaggero)