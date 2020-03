Roma, futuro spuntato

Mkhitaryan, trascinatore della Roma nell'ultimo periodo, crede nel quarto, come d'altronde Paulo Fonseca, che si appella, e spera, al fatto che l'Atalanta non possa vincerle tutte. I giallorossi però non potranno sbagliare un colpo se vorranno centrare il quarto posto, e con una difesa che dà segni di cedimento, le speranze sono sull'attacco. Otto gol tra Lecce e Caglairi, con un Mkhitaryan uomo in più: per lui 6 gol e 4 assist in 17 presenze, più 3 passaggi chiave negli ultimi tre match disputati. Le speranze ricadono anche su Justin Kluivert e Cengiz Under, che a Cagliari ha giocato la miglior gara stagionale. Senza dimenticare Dzeko, Perez e il ritrovato Kalinic. Un reparto offensivo che, però, potrebbe essere decimato in vista della prossima stagione, a cominciare da Mkhitaryan, in prestito secco dall'Arsenal e difficile da riscattare senza Champions. Anche Kalinic e Perotti saluteranno. Insomma, un attacco da rifare.

(il messaggero)