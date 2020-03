Roma, Fonseca già si gode la pausa forzata

La Serie A è paralizzata dall'allerta per il coronavirus. L'idea che sta circolando sarebbe quella di spostare in blocco la prossima giornata, che avrebbe visto la Roma scendere in campo contro la Sampdoria. Se così fosse Fonseca potrebbe avere a disposizione molto più tempo per preparare la partita di giovedì prossimo contro il Siviglia, ma soprattutto avrebbe la possibilità di recuperare pedine importanti per il proprio centrocampo come Pellegrini e Diawara. Tra i due sembra più probabile il primo, che nella giornata di ieri non si è più sottoposto a visita di controllo ma che verosimilmente dovrebbe farlo oggi a Trigoria, dove la squadra è attesa per riprendere gli allenamenti. Per il tecnico sarebbe fondamentale recuperare almeno uno dei due giocatori in vista della trasferta spagnola, vista l'assenza di un giocatore importante come Veretout che per squalifica non potrà essere del match.

(Il Messaggero)