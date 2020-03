Roma, fai in fretta. È con Pellegrini che entri nel futuro

Ai tempi del calcio nel coronavirus la Roma guarda avanti e pensa alle strategie che erano state stabilite da tempo e che in ogni caso - Friedkin o meno - saranno portate avanti. Tra le prime, quelle relative al rinnovo del contratto di Lorenzo Pellegrini (scadenza 2022).

Com’è noto, il primo obiettivo è quello di adeguare il valore dell’ingaggio allo status che ormai il calciatore ha raggiunto nella squadra, ma fare questo occorrerà innanzitutto trattare per togliere la clausola di rescissione da circa 30 milioni. Pellegrini ha intenzione di rimanere alla Roma, sempre che il progetto di ristrutturazione attuale porti a nuove ambizioni per il prossimo futuro.

In questi giorni, tra l’altro, il giocatore si sta allenando secondo la tabella di lavoro fornitagli dallo staff tecnico di Fonseca. Nell’enorme sfortuna rappresentata dallo stop a tutto il calcio continentale, almeno Lorenzo potrà recuperare al meglio per essere al top quando (e se) i tornei dovessero ricominciare per concludere la stagione, per poi celebrare il nuovo matrimonio con la Roma

(Gasport)