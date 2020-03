Roma, è un Mkhitaryan da 10 e lode

Mkhitaryan è stato determinante nell'ultimo periodo, basti pensare alle ultime tre partite contro Lecce, Gent e Cagliari. Alla Sardegna Arena l'armeno ha giocato la sua decima partita da titolare con il club giallorosso delle sue 17 apparizioni totali ed è riuscito a collezionare in campionato 6 reti e 3 assist. I numeri testimoniano che tipo di incidenza abbia avuto e può avere il fantasista armeno.

Inoltre, Mkhitaryan si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al blogger russo Savin, in cui ha ripercorso anche la sua carriera: «Il primo settembre, due ore dopo aver giocato con l’Arsenal, Raiola (l’agente, ndr ) mi ha detto di prendere il primo volo per Roma. È successo tutto molto in fretta. A 30 non hai più tempo da perdere, devi andare avanti. Gli obiettivi iniziali erano di entrare tra le prime quattro, andare in finale di Coppa Italia e andare avanti il più possibile in Europa. A Roma la gente vive di calcio, è molto bello. E la pressione per me non è un problema. Almeno alla mia età, dopo aver giocato con United e Arsenal», così sul trasferimento alla Roma.

(Gasport)