Roma e Italia: Nico va di corsa tra allenamenti e... playstation

Dieci giorni fa, a due mesi dal grave infortunio subito lo scorso gennaio, Nicolò Zaniolo avrebbe dovuto fare la seconda visita di controllo dal professor Mariani per iniziare la terza fase del programma di recupero, ma il coronavirus lo ha costretto a rimanere a casa. Il 22 giallorosso sta comunque continuando a lavorare per tornare al più presto in campo, carico più che mai dopo la notizia dell'Europeo posticipato al 2021, svolgendo ogni pomeriggio per 2 ore di fila posture ed esercizi, collegato anche in video con i preparatori e i fisioterapisti della Roma, e seguendo un'alimentazione specifica.

Il resto della giornata la trascorre tra serie tv e Netflix, con un occhio a Celebrity Hunted per ammirare le avventure di Francesco Totti. E poi non poteva mancare la PlayStation, con le partite online diventate epiche con Luca Ranieri, difensore della Fiorentina e amico d’infanzia.

