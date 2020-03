Roma, da Pellegrini a Dzeko: la doppia faccia dei rinnovi `

La Roma studia il piano rinnovi. Oltre a Zaniolo - che si è meritato il rinnovo sul campo - e a Dzeko, la tifoseria aspetta segnali importanti anche per quanto riguarda il futuro di Pellegrini. Da non sottovalutare neanche i prolungamenti degli accordi di Cristante e Under, legati a discorsi futuribili in ottica plusvalenze.

Attualmente l'accordo che potrebbe essere raggiunto più facilmente è quello con Pellegrini: i discorsi tra le parti erano stati rimandati all'approdo di Friedkin. Lo stop della trattativa non preoccupa però il giocatore per il quale fanno fede ancora le dichiarazioni di Fienga, datate gennaio («Non ora, ma lo convinceremo con un progetto ambizioso»). Il fatto che la dirigenza voglia avere un quadro più chiaro di come potrà muoversi in futuro per poi confrontarsi con il ragazzo e andare avanti insieme, combacia con la volontà del calciatore.

(Il Messaggero)