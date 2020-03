Roma, c'è il vuoto a centrocampo

Fonseca giovedì sera si presenterà a Siviglia con non pochi problemi di formazione. Il tecnico portoghese infatti, che in questi giorni a Trigoria sperava di recuperare il maggior numero di giocatori possibile per gli ottavi di Europa League, a centrocampo non potrà contare su Pellegrini, Diawara e Veretout. Quest'ultimo è squalificato, mentre i primi due non sono al meglio a causa di problemi fisici ancora non del tutto recuperati; solo il guineano potrebbe essere arruolabile, ma non dovrebbe sicuramente partire titolare. Così le scelte potrebbero essere obbligate Cristante potrebbe avere al suo fianco uno tra Mancini e Villar.

(corsera)