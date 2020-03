Roma Cares al lavoro: ventilatori e 500mila €

Roma Cares, la fondazione del club giallorosso, ha iniziato a dare il proprio contributo alla lotta contro il Coronavirus un paio di settimane fa e non ha intenzione di fermarsi. Fino a questo momento c’è stata la raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani, le 13mila mascherine e i gel a disposizione degli ospedali e dei cittadini e l’acquisto di otto ventilatori polmonari per la terapia intensiva e otto nuovi letti dedicati allo stesso trattamento, con giocatori e staff che hanno messo a disposizione l’equivalente di una giornata di lavoro, oltre a donazioni personali.

(Gasport)