Roma, avanti tra le ombre: Under va ko

Oggi la Roma sarebbe dovuta volare a Siviglia per l'andata degli ottavi di Europa League, ma vista la sospensione, e l'emergenza Covid-19, si naviga a vista in casa giallorossa. Il programma di allenamento ora prevede allenamento anche per venerdì e sabato. Vivere nell'incertezza però non fa bene alla squadra, e così dopo la diatriba tra Spinazzola e Cristante in allenamento per un duro tackle del centrocampista, c'è anche la grana Under, out per un affaticamento al quadricipite. Problemi anche per Perotti, col solito problema al polpaccio.

(il messaggero)