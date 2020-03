Roma, ansia da Champions

Un girone dopo il gol annullato che poteva cambiare la sua stagione, toccherà a Kalinic sostenere il peso dell'attacco al posto di Edin Dzeko, apparso stanco in occasione della sfida contro il Gent. Ad annunciarlo è stato direttamente Paulo Fonseca nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, in vista della partita contro il Cagliari.

Non è escluso che il bosniaco possa far coppia con l'attaccante ex Atletico Madrid, ma in questo modo il tecnico portoghese forzerebbe una situazione che ha messo in luce come il numero 9 della Roma abbia bisogno di riposo. Altro problema è quello della cerniera di centrocampo. Con Veretout alle prese con la solita caviglia in disordine - si deciderà solo oggi sul suo impiego - e Diawara ancora ai box, Villar potrebbe trovare un posto da titolare. Ma non è da escludere che possa essere arretrato Mkhitaryan. In difesa Kolarov e Peres sono in vantaggio rispettivamente su Spinazzola e Santon. Fazio e Smalling saranno i due centrali, mentre davanti ci sarà Under.

Sulla possibilità di centrare l'obiettivo quarto posto si è detto ottimista, Paulo Fonseca, che ha anche espresso i suoi dubbi sulla decisione di rinviare per l'emergenza coronavirus solo alcune delle partite previste dal programma di questa giornata di Serie A. Della serie: o giocano tutti o non gioca nessuno.

Il momento è quello che è: il tecnico portoghese ha spiegato anche come sia necessario alla Roma tenere un ritmo alto per far bene, ma che in questa fase l'obiettivo primario debba essere quello di non perdere troppo facilmente il pallone. La stanchezza c'è e si fa sentire, ma il fatto di giocare tante partite con pochi giorni per riposare non deve essere un alibi.

(Il Messaggero)