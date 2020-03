Riposate o arrugginite: squadre in campo ma con mille incognite

Giocare per tornare alla normalità, che alcune squadre però hanno dimentica da molto, come il Inter, Verona e Sassuolo che non scendono in campo dal 16 febbraio. Squadre che ora rischiano di essere arrugginite. Ce ne sono altre, al contrario, che hanno avuto la fortuna (o la sfortuna) di non saltare nemmeno una partita, come Roma, Napoli e Lazio che non giocheranno nel prossimo turno per consentire il recupero delle restanti gare della scorsa giornata e che dunque avranno la possibilità di riposare.

(il messaggero)