Quattro colpi da Roma

La Roma vuole aumentare la sua competitività, per questo ha messo nel mirino quattro colpi da mettere a segno durante il mercato estivo. Il primo potrebbe riguardare la difesa nel caso in cui Smalling non venisse riscattato: si tratta di Garay, svincolato del Valencia reduce però da un grave infortunio. In mediana invece Petrachi ha fatto diversi sondaggi per Bonaventura, che a giugno si libera dal contratto con il Milan. Ma il vero obiettivo è Castrovilli: per convincere la Fiorentina, la Roma potrebbe mettere sul piatto sia cash che il cartellino di Florenzi (che attualmente però non sembra intenzionato ad accettare squadre italiane). In attacco il club vorrebbe trattenere Mkhitaryan, ma l'Arsenal chiede 25 milioni e l'armeno guadagna 7 milioni a stagione, per questo un ipotetico ritorno di El Shaarawy appare un'ipotesi sempre più concreta.

(Corsport)