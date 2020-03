Primavera: i giallorossi cercano riscatto contro l'Inter

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Per la Roma Primavera è il momento di reagire e difendere ad ogni costo il quinto posto. Dopo quasi due settimane di pausa forzata i giallorossi tornano in campo alle 13 al Tre Fontane contro l'Inter (diretta Sportitalia e Roma Tv) in un match dall'esito tutt'altro che scontato, soprattutto alla luce della sconcertante rimonta subita il 24 febbraio contro il Napoli. La Roma infatti - dopo i diversi passi falsi commessi da inizio stagione - ha l'obbligo di vincere se vuole sperare di qualificarsi alla fasi ad eliminazione diretta: attualmente la squadra è a pari punti con la Sampdoria e rientrerebbe per il rotto della cuffia nei playoff. La classifica finale però è ancora tutta da scrivere visto che il Genoa ha due punti in meno rispetto ai giallorossi e mancano ancora nove giornate alla fine della regoular season.

De Rossi è consapevole della posta in palio e non usa mezzi termini per descrivere il momento difficile attraversato dai suoi ragazzi: "Ci stiamo allontanando troppo dalle prime posizioni. Il timore è quello di venire risucchiati a metà classifica, che non ci permetterebbe di accedere ai playoff, che al momento rappresentano il nostro obiettivo. Conosciamo bene l’Inter, all'andata siamo riusciti a prenderci una vittoria importantissima".

Per la gara contro i nerazzurri il tecnico potrà contare su un rinforzo d'eccezione: in mediana ci sarà Diawara, che deve testare le sue condizioni e iniziare a riprendere il ritmo partita dopo l'infortunio al ginocchio.