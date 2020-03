Porte chiuse al virus

Il calcio va avanti, a porte chiuse e fino al 3 aprile. Tradotto: le prossime tre giornate di Serie A verranno giocate senza tifosi. Lo ha disposto il dcpm arrivato ieri nel tardo pomeriggio contro l'emergenza Coronavirus, le società e gli atleti inoltre dovranno eseguire dei controlli idonei per contenere il rischio di diffusione.

In mattinata verrà stilato il nuovo calendario con tutti i recuperi, dopo le beghe avvenite in Lega tra molte delle società di A. Juventus-Inter si recupererà domenica 8 marzo alle 20:45, nerazzurri che però non sanno ancora quanto poter recuperare la gara con la Samp. Il 27esimo turno slitterà quindi al week-end che va dal 13 al 15 marzo, è il caso anche di Roma-Sampdoria. Messa in stand-by al momento la Coppa Italia, con Juve-Milan e Napoli-Inter che potrebbero slittare al 20 maggio.

(il messaggero)