Piano dei tagli condiviso, da estendere anche agli altri club

Per l'Aic l'accordo raggiunto dalla Juventus sul taglio degli ingaggi dei calciatori può rappresentare una buona base di partenza per un'intesa valida per tutti i giocatori di Serie A.

Era un risultato che l'Aic stava già cercando di raggiungere percorrendo un'altra strada con la Figc: lo spostamento oltre il prossimo 30 giugno delle scadenze federali per i pagamenti degli ultimi tre mesi di ingaggio di questa stagione. Di fatto il punto di arrivo sarebbe stato molto simile a quello dell'accordo trovato in casa Juve.

Secondo l'Assocalciatori, già a partire da oggi, dovrebbe diventare questo il tema centrale del dibattito con la Lega Serie A: l'obiettivo è estendere l'intesa bianconera alle altre 19 società, limitando però il numero di mensilità alle quali i calciatori rinunciano: un mese e mezzo viene considerato un buon punto di mediazione. Può però sorgere un'ulteriore grana: qualche giocatore straniero potrebbe forzare la mano per ottenere la risoluzione del contratto per motivi di tutela della salute.

