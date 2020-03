Dalla Germania si parla di un interessamento della Roma per Mario Götze. Il giocatore - tra i protagonisti della vittoria tedesca del Mondiale del 2014 - a giugno va in scadenza di contratto e lascerà il Borussia Dortmund a parametro zero. Ovviamente la concorrenza è forte - su di lui sembrano esserci anche Napoli e Inter - ma la Roma ha già contattato gli agenti del giocatore.

(Gasport)