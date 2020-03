Petrachi punta su uragano Tete, scelto da Fonseca

Tra i nomi che la Roma ha messo nel mirino c'è anche Mateus Cardoso Lemos Martins, meglio conosciuto come Tete, brasiliano classe 2000 prelevato dallo Shakhtar a 18 anni dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili del Gremio. Ed è stato l'attuale tecnico giallorosso Paulo Fonseca a farlo esordire lo scorso anno con la maglia del club ucraino. Anche Petrachi e il suo staff sono rimasti sorpresi dalle qualità dell'attaccante: veloce, tecnico, abile nel dribbling e nei calci piazzati, è un mancino che normalmente parte da destra per accentrarsi e cercare la conclusione. Under 20 verdeoro, nello Shakhtar ha giocato anche trequartista.

Col suo arrivo, Perotti, in scadenza nel 2021, potrebbe lasciare la Roma. Ma anche Under è in bilico: molto dipenderà dall'entità delle offerte che il club riceverà per il turco, da come l'Uefa con il fair play finanziario andrà in soccorso dei club europei e da come la Roma farà fronte al rosso in bilancio che, al 30 giugno, si prefigura a tre cifre.

(Il Messaggero)