Perotti-Fazio, c'è una Siviglia romanista

Il primo ad arrivare fu Federico Fazio nel gennaio del 2007, poi a giugno toccò prima a Diego Perotti, poi subito dopo anche a Morgan De Sanctis. Sono gli ex di Siviglia-Roma, prossimo impegno dei giallorossi. A volerli, tutti e tre, fu proprio Monchi, che a Roma ha vissuto per circa due anni. Ecco, nella Roma che giovedì andrà in Andalusia a giocarsi l’andata degli ottavi di finale di Europa League c’è un bel pezzo di ricordi biancorossi (e c’è anche il dirigente Manolo Zubiria, che è proprio di Siviglia).

Giovedì prossimo bisognerà vedere quali saranno le scelte di Paulo Fonseca. Fazio e Perotti stanno lavorando duro per convincere l’allenatore portoghese a dargli una chance. Per Fazio c’è da sconfiggere la concorrenza di Mancini, Perotti potrebbe sperare nel caso in cui Pellegrini non recuperi (e quindi Mkhitaryan venga confermato alle spalle di Dzeko).

(Gasport)