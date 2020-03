Perez-Under: una sfida a tutta velocità

Una volta gioca Under, un'altra Perez, e in attesa che in quel ruolo rientri il titolare, Zaniolo, si andrà avanti così. Fino al termine della stagione, però, sarà concorrenza tra i due "piccoletti" e velocisti della Roma. Ad inizio stagione Under doveva essere il titolare, ma l'infortunio e l'esplosione di Zaniolo hanno complicato il tutto, e il turco ci ha messo un po' a riprendere il ritmo ma ora sembra tornato. Under garantisce alla Roma un maggior attacco della profondità e più pericolosità sotto porta. Perez, invece, arrivato come un pesce fuor d'acqua, è andato in crescendo. Con lui Fonseca ha più palleggio e più qualità.

(gasport)