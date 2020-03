Il campionato (e le coppe) a porte chiuse costano carissimo ai conti della Serie A. Un mese senza gli spettatori sugli spalti manda un mese circa 30 milioni di introiti. Se il divieto dovesse andare avanti fino a fine stagione, la cifra salirebbe a 110 milioni. In borsa la Juventus ha perso il 10% in una settimana, la Roma il 9%, mentre la Lazio addirittura il 14%. Le entrate mancanti non vengono compensate da una riduzione delle spese che invece restano uguali.

(la repubblica)