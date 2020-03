Per De Sanctis non è una sfida come le altre

E' uno dei grandi ex di Siviglia-Roma. Probabilmente non ci sarà, perché da quando si occupa del settore giovanile raramente segue la prima squadra in trasferta. Ma per Morgan De Sanctis la partita di giovedì sarà comunque speciale.

Sono passati quasi 13 anni da quando, nell’estate del 2007, fu il primo giocatore ad avvalersi dell’articolo 17 della Fifa che gli consentiva di svincolarsi unilateralmente. Lo fece per lasciare l’Udinese, tra mille polemiche, e trasferirsi a Siviglia: l’esperienza fu avara dal punto di vista tecnico (appena 13 presenze), ma molto ricca da quello umano e De Sanctis lo ricorda spesso. Lì conobbe Monchi, che poi lo rivolle con sé alla Roma quando smise col calcio giocato, dando il via alla sua carriera da dirigente.

(Gasport)