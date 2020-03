Pellegrini verso il rientro. Diawara: c'è da aspettare

Il possibile slittamento della partita contro la Sampdoria permette a Fonseca di recuperare probabilmente una pedina importante per la partita di giovedì in Europa League. Lorenzo Pellegrini infatti dovrebbe essere regolarmente in campo per la sfida contro il Siviglia. Il numero 7 giallorosso si sottoporrà oggi a Trigoria alla visita di controllo per vedere se l'edema muscolare al bicipite della coscia si è riassorbito o meno. Diverso il discorso per Diawara. Il tecnico portoghese sperava di riavere a disposizione il guineano già questa settimana, ma nonostante dovrebbe rientrare totalmente in gruppo nella giornata di oggi la sensazione è che non sarà a disposizione per la trasferta spagnola. Sicuramente però Fonseca potrebbe riaverli entrambi a disposizione molto presto.

(gasport)