Pellegrini sta meglio, per Pastore ci vorrà un altro mese

La situazione di Lorenzo Pellegrini è meno preoccupante del previsto: il numero 7 della Roma procede a passi spediti verso il recupero, approfittando per tirare il fiato dopo un periodo di forma non certo esaltante. Fonseca aveva addirittura pensato di portarlo a Cagliari, ma alla fine si è optato per una soluzione a rischi zero, permettendo al classe '97 di concentrarsi sul recupero. Nei prossimi giorni un nuovo controllo, giusto per dare al ragazzo una maggiore tranquillità, poi il ritorno in gruppo.

Serve ancora tempo, invece, per Diawara, che tornerà comunque a disposizione dell'allenatore nella prima metà di marzo. A cinque mesi dall'infortunio al crociato, poi, Zappacosta è pronto per tornare ad allenarsi con i compagni, mentre Pastore la strada è ancora lunga. Passerà almeno un altro mese prima di rivederlo in campo.

(gasport)