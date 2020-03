Pellegrini: «Mi manca l’emozione più grande»

«Giocare con la maglia della Roma per me è un’emozione infinita», racconta Lorenzo Pellegrini sul profilo ufficiale Twitter della Roma. E' destinato a raccogliere l’eredità dei suoi idoli Totti e De Rossi: «Loro sono sempre stati i miei punti di riferimento, ma ammiravo anche Ronaldinho». Ma niente paragoni con Totti: «Mi fa piacere ma non sarò mai come Francesco: è una leggenda, un campione, come lui non ne nascerà un altro. Totti è Totti, io sono Lorenzo, e cerco di fare il meglio per la Roma».

Il sogno più grande, dice, è «vincere, è quello che auguro a me e alla squadra. So che per riuscirci non bisogna mai mollare di un centimetro ed è ciò che faccio, come un treno che segue i binari senza fermarsi davanti agli ostacoli».

(Corsera)