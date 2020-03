Paura Serie A: la stagione sta saltando

Il numero dei contagi da coronavirus in Italia aumenta sempre più. Cresce anche il numero dei casi positivi al test Covid-19 in Serie A: gli ultimi Dybala (e la sua fidanzata) e il dirigente del Milan Paolo Maldini e suo figlio Daniel. Con questi dati si riducono sempre più le speranze di vedere ripartire il campionato, troppi i rischi che si incorrerebbero. Sono veramente pochi quelli che rimangono ottimisti, paventando l'ipotesi di sfruttare tutto il mese di luglio, rinviando la "ripartenza" a giugno. Peraltro, sta prendendo sempre più corpo un’altra riflessione: ha davvero senso fare di tutto per completare questa annata, se poi si finisse per condizionare pure la prossima? In molti, ormai, pensano che sia innanzitutto il caso di preservare la stagione che verrà.

(corsport)