Pastore: «Tre sedute al giorno e la gioia dei bambini. A casa mi alleno così»

Da qualche mese alle prese con un problema all'anca, Javier Pastore può approfittare dello stop forzato per recuperare. Il Flaco ha raccontato ai media argentini la routine d'allenamento a casa: «La mattina mi alleno, poi pranzo con la famiglia e mi alleno di nuovo nel pomeriggio, trascorrendo il mio tempo a casa. Invece di fare solo un allenamento lo faccio sezionato in tre parti, per occupare maggiormente il tempo a mia disposizione. La Roma ci ha inviato un programma con relativi materiali, che si tratti di una bicicletta o di qualunque altra cosa sia utile per eseguirlo. E io ne approfitto anche per stare il più possibile con i miei figli».

«Dovevamo allenarci questo mercoledì (ieri, ndr) in più gruppi, ma dopo le decisioni prese dal Governo italiano è ancora tutto fermo. E non sappiamo se realmente tutto terminerà davvero il 3 aprile. Per me, infatti, la situazione attuale potrebbe durare anche oltre quella data. Di certo prima di tornare a giocare di nuovo i club ci daranno un periodo di 15 giorni per una mini-preparazione», ha aggiunto.

(Gasport)