Pastore, l'Argentina e quel futuro diviso a metà

Pastore non vuole lasciare la Roma da sconfitto. L'argentino vorrebbe proseguire la sua avventura in giallorosso perché è convinto che Fonseca sia l’allenatore giusto per tornare a sentirsi un calciatore importante. Il club però - visto un contratto da oltre 4 milioni l’anno fino al 2023 - sta riflettendo sulle tante incognite fisiche di questi ultimi due anni (appena 30 partite, di cui 18 dal primo minuto) che pesano come una zavorra per una società costretta a fare i conti con un importante rosso di bilancio.

Uno degli alleati dell'argentino per la sua permanenza a Roma potrebbe essere proprio Fonseca: il tecnico infatti se lo terrebbe volentieri anche la prossima stagione. Insieme, oltre naturalmente a Dzeko e Kolarov, a Smalling e Mkhitaryan.

(Gasport)