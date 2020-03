James Pallotta, presidente della Roma, ha commentato nella giornata di ieri la situazione cessione societaria del club. Qualcuno ha parlato di uno stallo tra lui e Friedkin, magnate texano, ma l'attuale patron giallorosso durante una trasmissione radiofonica ha tenuto a precisare che non c'è alcun tipo di rallentamento. "Trattative in stand-by per il coronavirus? No. Cosa sta accadendo? Chiedete a Dan e ai suoi uomini" è stato il commento a una trasmissione di Centro Suono Sport.

(corsera)