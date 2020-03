Pallotta, pressing su Friedkin per la cessione

L'emergenza Coronavirus che sta bloccando l'Italia e il calcio italiano, ha messo in stand-by anche la trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione della Roma. Jim è indispettito per la mancata firma dei contratti preliminari, Friedkin vuole capire come si evolve la situazione in Italia. Il titolo in Borsa intanto continua ad oscillare e a ciò si aggiunge il debito di 87 mln dell'ultima semestrale. Pallotta ha fretta, ma dovrà avere ancora pazienza e capire cosa succederà al calcio italiano.

(il messaggero)