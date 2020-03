La pandemia mondiale ha rallentato inevitabilmente la trattativa tra Pallotta e Friedkin, ma l'affare non è saltato. Il presidente della Roma sarebbe disposto ad aspettare il magnate texano almeno fino a settembre, quando (si spera) campionato e coppe saranno concluse. La cifra concordata per il deal andrà in ogni caso ridiscussa, con un evitabile abbassamento del prezzo concordato mesi fa.

(corsera)