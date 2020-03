Pallotta aspetta Friedkin

Trattativa congelata, ma non chiusa. Pallotta è disposto ad aspettare Friedkin fino a settembre. L’emergenza coronavirus ha avuto riflessi anche sulla trattativa per la cessione del club giallorosso e il presidente è disposto a tenere aperto l'affare finchè la sua controparte non avrà rivalutato l'offerta. D'altra parte Friedkin non ha dato segnali che portino a pensare ad un passo indietro, ma i suoi collaboratori hanno interrotto i contatti con i dirigenti della Roma da una decina di giorni.

Intanto l'advisor incaricato da Pallotta è alla ricerca di nuovi acquirenti o soci. Nei giorni scorsi si è svolto un collegio sindacale, con alcuni membri collegati in conference call. Il presidente ha garantito la continuità aziendale ed è pronto a completare l'aumento di capitale entro dicembre. Tra i soci, intanto, Starwood ha manifestato l’intenzione di sfilarsi.

(Corsport)