Palla all’Uefa, il calcio sogna la ripartenza

L'Uefa riscrive il finale di questa stagione, fermata dall'emergenza Coronavirus: l'appuntamento è oggi alle 10 in video conferenza. Il presidente Ceferin, oggi, in una riunione prima con leghe continentali, Eca (i club) e Fipro (sindacato mondiale calciatori), poi con le 55 federazioni europee, annuncerà lo slittamento di Euro 2020, probabilmente all’estate del 2021. Al termine dell'assemblea si riunirà nel pomeriggio il Comitato Esecutivo.

L'obiettivo di tutti è finire le competizioni, al punto che l'Uefa valuta una riduzione delle partite nelle coppe europee, cancellando andata e ritorno dei quarti e delle semifinali. Il nodo dei campionati è anche legato ai diritti televisivi: i broadcaster detentori potrebbero non pagare le ultime tranche. La Serie A spera di riuscire a giocare tra il 2 e l'8 maggio con il 30 giugno termine ultimo per completare le partite, quando scadranno contratti e prestiti annuali. In Federcalcio la linea è chiara: concludere il campionato ad ogni costo, per questo si è arrivati anche a suggerire di giocare le ultime partite a settembre dopo le vacanze e ripartire col nuovo campionato. E' un azzardo per scongiurare il rischio di chiudere il campionato in anticipo senza vincitori e vinti.

(La Repubblica)