Oggi controllo per Pellegrini. E Diawara stringe i tempi

La Roma si ritroverà domani alle 11 a Trigoria per la ripresa degli allenamenti in attesa di sapere se si giocherà o meno domenica contro la Sampdoria. Oggi è inoltre previsto un nuovo controllo per Lorenzo Pellegrini, in via di recupero dall'infortunio al flessore, mentre Diawara prosegue il suo percorso riabilitativo per tornare in gruppo dalla prossima settimana. Ieri a Trigoria, oltre al centrocampista italiano, c'erano anche Pastore e Zappacosta, che cercano di rientrare in gruppo entro marzo.

Sanzionato e squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo Nuno Campos, vice di Fonseca, che dovrà dunque saltare la gara contro la Sampdoria (o Milan) e pagare un'ammenda di 5mila euro.

(Gasport)