Occhio Pau Lopez, a Siviglia ti aspetta un altro derby

La Roma si prepara a scendere in campo giovedì 12 marzo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Contro troverà il Siviglia e per un giocatore in particolare sarà come giocare un secondo derby stagionale. Pau Lopez infatti è pronto a tornare nella città spagnola, dopo aver difeso lo scorso anno la porta del Betis Siviglia. Il numero 13 giallorosso ha incontrato i futuri rivali della Roma lo scorso 12 aprile, dove a imporsi però fu proprio il Siviglia per 3-2; andò meglio nella gara di andata dove, soprattutto grazie a una sua ottima prestazione, il Betis si impose per 1-0. Pau Lopez in questa sua stagione nella Capitale sta crescendo molto, alternando però ottime prestazioni a interventi da dimenticare, vedi quello nel derby contro la Lazio. Giovedì l'estremo difensore giallorosso però è pronto a prendersi ancora una volta la vittoria nel suo personale derby contro il Siviglia.

(gasport)