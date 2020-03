Niente Siviglia, tifosi d’accordo. Rimborsi ticket allo Spallanzani

Nella giornata di ieri la Uefa ha deciso di rinviare la gara tra Roma e Siviglia valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. La partita, che inizialmente si sarebbe dovuta giocare a porte aperte, poi a porte chiuse, è stata definitivamente spostata lasciando tutti i tifosi giallorossi con in mano un biglietto che forse non avrebbero mai potuto utilizzare. Nessun problema però per i sostenitori che avrebbero seguito la Roma in trasferta, infatti tutti coloro che avevano acquistato i tagliandi del settore ospiti hanno deciso di devolvere i rimborsi, sia delle gare di andata che di ritorno, al reparto malattie infettive dell’ospedale Spallanzani di Roma. La raccolta, dal nome "United we stand", è partita sulla piattaforma "gofundme.com", superando i 13mila euro in poco tempo.

(La Repubblica)