Nasce la Roma di Friedkin. I gioielli restano Pellegrini e Zaniolo, le prime conferme

L'ufficialità del passaggio societario, che vedrà Dan Friedkin diventare il nuovo proprietario della Roma, non è ancora arrivata e verosimilmente non dovrebbe arrivare neanche nella giornata di oggi. Nessun tipo di problema, ma solo un normale processo di visione dei contratti preliminari, che dovrebbero essere firmati durante questa settimana. La nuova società giallorossa intanto prepara la strategia per il futuro, nel quale i punti fermi saranno due giovani giocatori: Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. L'idea è quella di tenerli nella Capitale, nonostante la necessità di dover fare cassa questa estate per far rientrare i conti. L'obbligo per la futura società sarà quella di liberarsi di quei giocatori che hanno un forte impatto sui costi a causa dei loro stipendi. I giocatori che si proverà a piazzare a giugno saranno i vari Pastore, Nzonzi, Juan Jesus, Fazio e Perotti, i quali hanno uno stipendio che varia dai 2,2 ai 4,5 milioni di euro l'anno.

(gasport)