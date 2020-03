Nainggolan, Pellegrini e Olsen: Sardegna in giallorosso

Saranno tre gli ex con cui il Cagliari si presenterà alla Sardegna Arena stasera, in occasione della gara contro la Roma. I 4 anni e mezzo passati da Nainggolan in giallorosso rappresentano un segno indelebile per il centrocampista belga, che ha a più riprese dichiarato il suo amore alla città ed ai suoi ex tifosi. Rientrerà dopo la squalifica scontata con il Napoli, e tenterà di dare una svolta alla serie negativa di 10 partite senza vittorie da parte dei rossoblù.

Qualcuno continua poi a chiedersi se fosse poi necessario cedere Luca Pellegrini: giovane di grandi promesse, tanta corsa, dribbling e cross, ma anche tanto da fare per migliorare in fase difensiva. Quando sta bene, però, Maran non ci rinuncia.

C'è poi Olsen: il portiere svedese non ha certo lasciato un buon ricordo a Roma, dopo aver raccolto la difficile eredità di Alisson. Da quando Cragno è rientrato, l'estremo difensore ha dovuto accomodarsi in panchina. A giugno tornerà a Roma, ma solo di passaggio.

(gasport)