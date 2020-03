Nainggolan: «A Trigoria un via vai continuo...»

Nonostante la delusione per il ko, Radja Nainggolan ha un pensiero per la sua ex squadra. «Roma è parte della mia vita, per i giallorossi ho sempre dato tutto. Fa sempre un certo effetto giocarci contro». Sull’imminente passaggio di proprietà non si sbilancia: «A Roma è stato difficile perché ogni anno prendevamo 4 o 5 giocatori nuovi e altri 4 o 5 partivano. Quest’anno lo stesso. Certamente la Roma è nuovamente in costruzione, adesso vediamo chi riusciranno a prendere e chi andrà via».

(Il Messaggero)