Mkhitaryan, un dolce papà in attesa del suo futuro: Roma o Arsenal?

In questi giorni in cui è costretto a rimanere a casa, Mkhitaryan si sta dedicando alla sua famiglia, prendendosi cura insieme alla moglie Betty, del piccolo Hamlet, arrivato il 4 marzo scorso e chiamato proprio come suo padre scomparso a causa di un brutto male quando lui aveva soli 7 anni. Accanto alle coccole per il figlio ci sono anche i pensieri per il proprio futuro. L'armeno è arrivato in prestito secco dall'Arsenal l'estate scorsa e, soprattutto ora che nelle ultime partite giocate ha avuto continuità dopo i tanti infortuni e dimostrato che peso possa avere sulle fortune giallorosse, la Roma vuole cercare di riscattarlo. Ma ci sono due ostacoli: Arteta, il tecnico dei Gunners, che anche recentemente ha dichiarato di puntare molto su di lui, e la valutazione del suo cartellino, 20 milioni, troppi per uno di 31 anni e con tanti guai fisici.

(gasport)